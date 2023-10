Bianca Pagdanganan sosyo sa 3rd place, sapol P6.3 milyon

NAGBAON si Bianca Isabel Pagdanganan ng dalawang eagle at limang birdie laban sa dalawang bogey pa-seven under-64 upang sumalo sa pangatlo at isubi ang tumataginting na $112,775 (P6.3 milyon).

Sa tiklop ito ng 74th Ladies Professional Golf Association 2023 Leg 25 $2.3M 17th Walmart NW Arkansas Championship sa Pinnacle Country Club sa Rogers, Arkansas nitong Linggo (Lunes sa Manila).

Kasalo ng 24 na taong gulang, 5-4 ang taas na Pinay shotmaker na iniisponsoran ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa nasabing pwesto na may15-under 198 at gaya niyang premyo sina Sei Young Kim (66) at Jenny Shin (67) ng kapwa South Korea, at Yuna Nishimura (68) ng Japan.

May 69-65 sa unang dalawang araw ng 143-player golfest, ito ang pangalwang third place finish ni Pagdanganan pagkaraan ng solo 3rd sa rookie year noong 2020 sa pang-apat na taon sa LPGA Tour.

Biggest paycheck din mula sa LPGA Drive On Championship ($83,557) noong October 2020 sa Greensboro, Georgia.

Ang isa pang bet ng ‘Pinas na si Dottie Ardina nag-67-201 upang mapabilang sa 8-way tie sa Top 10 na may $37,993 (P2.1 milyon ) sa torneong pinagreynahan ni Korean Hae Ran Ryu (66-194) at magkamal ng $345K (P19.5M) sa 194 tapos ng 66.

Lamang siya ng tatlong palo kay Swede Linnea Strom na nag-64 din pa-197.

Lumanding si Yuka Saso ng Japan at kakuwadra nina Pagdanganan at Ardina sa ICTSI sa quadruple-tie para sa 23rd spot sa 68-203 na may $22,819 each.

Si Pagdanganan ang 2018 Jakarta-Palembang individual medalist at miyembro ng team na gold winner kasama sina Saso at Lois Kaye Go.

(Ramil Cruz)