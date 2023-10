Bata nagprito gamit ang dishwashing liquid!

MARAMI sa atin ang nalilito minsan sa dishwashing liquid at mantika, lalo pa at magkapareho na rin ang kulay ng dalawa.

Kung nagmamadali ka nga, kailangan mo pang i-check kung ang ginagamit mo ay mantika talaga at hindi ang dishwashing liquid na nakalagay rin lang malapit sa lutuan. Lito nga ang matatanda, ano pa kaya ang mga bata, ‘di ba?

Katulad na lang ng isang viral video sa Facebook kung saan ang masipag na bulilit, nagpiprito gamit ang dishwashing liquid!

Sa video ni Jay Ceniza, makikita na sa una ay busy ang bulilit sa pagluto. Nang lapitan ito ng kanyang ama, doon ito nagreklamo na kanina pa raw bumubula ang mantika sa niluluto nito.

Eh kaya naman pala hindi matapos ang pagpiprito nito at tila labada na ang tuyo sa sobrang bula ng kawali ay dahil dishwashing liquid pala at hindi mantika ang ibinuhos ni bulilit. Aliw ang bata at todo reklamo pa sa ama!

Kaya naman laking gulat din ng kaniyang daddy na dishwashing liquid ang gamit ng anak! Paano ba naman kasi, parehong dilaw ang kulay at magkalapit lang ang puwesto ng lalagyan ng mga ito. .

Kaya marami ring netizen ang naaliw sa video ng batang makulit!

“May kilala akong gumawa ng ganyan fried chicken niluluto biglang bumula,” say ni Justine.

“Tuyo na nga ang ulam nahugasan pa,” aliw na comment ni Johana.

Umabot na sa higit 243k reactions ang aliw na video at napanood na rin ng nasa tatlong milyong user!

Nalilito ka rin ba sa dishwashing liquid at mantika? Comment na! (MJ Osinsao)