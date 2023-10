Bam Adebayo nahirang na team captain ng Heat

NAG-RETIRE si Udonis Haslem, magte-take over si Bam Adebayo bilang bagong lider ng Miami Heat.

Sina Dwyane Wade at Haslem pa ang nag-endorso kay Adebayo sa bago niyang papel sa team ni coach Erik Spoelstra.

“You can’t run from it,” ani Adebayo kay Anthony Chiang ng The Miami Herald. “The thing about it is it’s not going to be easy.”

Handa na ba siyang tanggapin ang role?

“Yes,” giit niya. “At this point, I’ve done a lot of stuff in my career in my six years that a lot of dudes haven’t done in their whole career.”

Unang 1 1/2 year ng career ni Adebayo ay nagsama na sila ni Wade, buong termino naman niya ay katabi si Haslem kaya naihanda na raw siya.

Papasok sa kanyang seventh season sa Miami si Adebayo.

Hindi man nalambat ng Heat si Damian Lillard o si Jrue Holiday, palaban pa rin ang team kina Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry at Kevin Love.

Pinakamalaking motibasyon ng Miami na makabalik sa Finals ang pagkatalo sa Denver sa championship.

(Vladi Eduarte)