Ayuda sa magsasaka, mangingisda

Isa sa mga pagsubok na kinakaharap ngayon ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda ay ang masamang epekto ng matinding pagbabago ng klima o climate change. Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ang pinsala na dala ng napakalakas na mga bagyo at tagtuyot na bunga ng climate change sa sektor ng agrikultura.

Bukod pa riyan, hanggang ngayon ay may naiiwan pa ring epekto ang economic crisis na dala ng nakaraang pandemya. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng krudo kaya’t lumaki ang gastos sa paggamit ng mga traktora at iba pang mechanized equipment ng mga magsasaka at mangingisda, at maging ang paghahatid sa merkado ng kanilang mga produkto.

Tumaas din ang presyo ng mga pataba o fertilizer kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

Kaya naman patong-patong na ang mga problema ng ating mga magsasaka at mangingisda na karamihan ay mahihirap.

Nakakalungkot ang ganito nilang kalagayan. Sa kanila tayo umaasa na may sapat na pagkain sa ating mga hapag-kainan habang sila at ang kanilang mga pamilya ay nagugutom.

Malaki ang kontribusyon nila sa paglago ng ating ekonomiya at layuning magkaroon ng seguridad sa pagkain o food security, pero tila ba napabayaan na ang kanilang kalagayan.

Nakapaloob pa naman sa ating Konstitusyon na may responsibilidad ang gobyerno na suportahan ang sektor ng agrikultura at bigyan ito ng sapat na pondo para sa pagsasaliksik ng mga paraan kung paano ito mapapalakas pa at maitaas ang kita ng mga magsasaka.

Kinikilala ng inyong Kuya Pulong ang mga kontribusyon ng ating mga magsasaka at mangingisda sa ekonomiya. Kaya naman binigyang pansin natin ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng paghahain ng House Bill (HB) 9053 o ang panukalang pagbibigay ng subsidiya sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda.

Sa ilalim ng ating panukalang batas, pagkakalooban ng one-time production subsidy na P15,000 ang bawat kwalipikadong pamilya ng mga magsasaka at mangingisda. Kahit na tumatanggap pa sila ng ibang klaseng tulong o ayuda mula sa gobyerno, bibigyan pa rin sila ng one-time ayudang P15,000 sa ilalim ng bill.

Nakasaad sa bill ang paglalaan ng P145.5 billion para maipatupad ang pagbibigay ng ayuda sa may tinatayang 9.7 milyong magsasaka at mangingisda sa buong bansa.

Nakapaloob din sa bill kung saan-saang mga pondo ng gobyerno kukunin ang halagang ito.

Sa panahong ito na patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kailangang-kailangan ng ating mga magsasaka, mangingisda at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura ang agarang tulong. Ang pagsasabatas ng ating bill ay patunay na hindi nakakaligtaan ng gobyerno ang kanilang mahalagang papel sa ating lipunan.