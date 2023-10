Asiad athletics official nadisgrasya ng hammer

NABALIAN ng buto at nagtamo ng seryosong injury ang isang namamahalang atleta sa athletics sa 19th Asian Games matapos tamaan ng namaling nabitawan na hammer sa ginaganap na torneo sa Hangzhou, China.

Nangyari ito sa finals ng men’s hammer throw.

Ang opisyal ng athletics ay nabalian ng paa at malubhang nasugatan matapos tamaan ng maling pagkahulog ng hammer sa Asian Games sa Hangzhou, ngunit stable na ngayon ang kanyang vital signs, ayon sa tagapagsalita ng Games nitong Linggo.

Bago mag-8pm nitong Sabado, pumila si Ali Zankawi ng Kuwait para sa isa sa kanyang mga throws sa men’s hammer final sa Olympic stadium ngunit sa halip na dumiretso sa outfield, ang hammer ay lumipad palabas patagilid at mababa sa kanan, na tumama sa binti ng nakaupong teknikal na opisyal.

Tumakbo si Zankawi dahil sa takot, habang ang dugo ay nagsimulang bumulwak mula sa kanang binti ng opisyal. Ang opisyal na si Huang Qinhua, 62, ay napangiwi at nahilo habang si Zankawi ay nagmamadaling tingnan siya, na may dugong lumabas sa sugat.

Sa loob ng ilang segundo, ginamit ni Zankawi ang kanyang malalaking kamay at lakas para gumawa ng tourniquet sa hita ni Huang para pigilan ang pagdurugo. Hindi nagtagal ay dinala ng mga medikal na tauhan si Huang sakay ng stretcher pagkatapos maglagay ng tourniquet at dinala sa malapit na ospital.

“He arrived at the hospital at 20:15, where was diagnosed with a right open tibiofibular fracture,” pahayag ng Games spokesperson na si Xu Deqing sa isang kumperensya Linggo. “Currently his vital signs are stable.”

Pagkaraan ay mukhang nanginginig si Zankawi at nakitang nagtatanong sa opisyal, ayon sa isang saksi..

Ang final ay napanalunan ni Wang Qi ng China. Tumapos si Zankawi sa ikawalo ngunit nagawa ang pinakamahusay na season na 67.57 metro, na inihagis niya sa ikalawang round bago ang kanyang misthrow.

(Lito Oredo)