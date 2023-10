Aliw! Jeep na ala-Limousine sa haba

BILANG pasahero ng pampublikong transportasyon gaya ng jeepney, mararamdaman mo hindi lang ang balikat kundi pati mukha ng katabi mo tuwing punuan sa sobrang pagkakadikit ninyo.

Pero worry no more dahil sa jeep na ito, kasya pati buong barangay ninyo sa sobrang haba!

Pinost ito ng Facebook Page na ‘litrato na lagi kong nakikita sa internet’ kalakip ang kuwelang caption na, “Driver: “Paki ayos lang po ng upo, kuwarentahan po ‘yan.”

Kumalap ito ng halos 260k reaction, 24k shares at 5.9k comment mula sa mga netizen.

Mapapansin sa picture ang pangkaraniwang jeep na pumapasada pero ang pinagkaiba lang ay ang sobrang haba nito at tatlo pa ang bintana na nakalagay dito.

Perfect ang ganitong uri ng jeep sa mga outing ng pamilya dahil for sure lahat ay makakasama baka nga may space pa. Char!

Ilan sa mga comment rito:

Para kay BBP Adventures, “Kawawa naman yung magiging taga-abot ng bayad. marami-rami yan.”

“Hindi yan pang kuwarenta, pang-singkuwentahan yan,” biro ni Yessaric Anemalliv.

Hirit naman ni Eugene Enatalio, “Yung unang byahe pa lang boundary na agad HAHAHAHAHAHA.”

Tila nagbahagi naman ng kanyang struggle ang user na si Noy Leonard. Aniya, “Kung sa normal na jeep nga nahihirapan na ako hingin yung sukli ko e..paano ko kaya hihingin sukli ko dito?”

Ikaw, papara ka ba sa jeep na ito? (Moises Caleon)