4th sa weighlifting! Hidilyn Diaz-Naranjo kinapos sa medalya

BIGONG makapagwagi si 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo matapos na pumang-apat lamang sa pagsabak nito sa 59kgs division na dinomina ng 20-anyos na si Ilgyong Kim ng Democratic People’s Republic of Korea sa papatapos nang 19th Asian Games sa Xiaoshan Sports Center Gymnasium sa Hangzhou, China.

Unang nakumpletong buhatin ng 33-anyos na si Diaz-Naranjo ang 94 at 97kgs bago nabigo sa tinangka nitong 100kgs sa snatch para itala ang pang-apat na pwesto na 97 kilos.

Sunod na binuhat si Diaz-Naranjo sa clean and jerk ang 121 at 126kgs bago tinangka ang 131 dahil sa paghahabol nito na mapatalsik ang nasa ikatlong pwesto subalit nabigo na makumpleto ang kanyang huling tangka.

Napantayan ni Hidilyn ang kanyang personal best na 97kgs sa snatch sa pagsabak sa World Championships sa Riyadh habang mababa ang 126 sa 127kgs na naitala nito sa clean and jerk.

Ang total lift nito 223 ay mababa sa itinala nito na personal best na 224kgs na kasalukuyang record sa Olympics.

Nagtampisaw naman ang 20-anyos na si Kim sa pagtatala ng Junior World record, Asian Games at Junior Asian mark sa pagbuhat nito sa 103, 107 at 111 sa snatch bago ang Junior World at Junior Asian record na 127, 132 at 135 sa clean and jerk.

Ang total nito na 246 ay bagong World, Asian at Asian Games record din.

Hindi din nagpaiwan ang Chinese na si Shifang Lou na nagawang mabura ang Asian Games record sa itinala nitong 100-104-107kgs sa snatch at 128-133 sa clean and jerk para sa kabuuan nitong 240 para sa pilak.

Napunta ang tanso kay Hsing Chun Kuo ng Chinese Taipei na may 101 sa snatch at 126 sa clean and jerk para sa total lift nito na 227kgs.

(Lito Oredo)