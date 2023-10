3 nanghuli, kumatay ng baboy-ramo sa Mt. Banahaw yari

TINIYAK ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na mananagot ang tatlong mangangaso na naaktuhang nanghuli at kumatay ng baboy-ramo sa protected area ng Mr. Banahaw sa Laguna.

Ito’y matapos makalusot ang mga suspek na sina Isabelo Javin, Melandres Javin at Michael Villarey matapos manghuli at pumatay ng baboy-ramo sa kabundukan ng Barangay Alitao na sakop ng Mount Banahaw-San Cristobal Protected Landscape.

Naaktuhan umano sila ng dalawang tauhan ng Tayabas City Environment and Natural Resources Office (ENRO) habang bitbit ang buhay na baboy-ramo pero may tama na ng bala ng baril.

Gayunman, nag-atubili ang dalawang na sitahin ang tatlo dahil armado ang mga ito ng baril at nangangamba sila sa kanilang kaligtasan.

Sa halip ay pinayuhan na lang nila ang mga ito na huwag na muling aakyat sa ipinagbabawal nga lugar ng walang permit mula sa DENR.

Habang papalayo ang tatlo, nagpumiglas ang baboy-ramo kaya sinaksak­ ito ng mga suspek gamit ang itak at saka binitbit papalayo.

Nakilala kalaunan ang mga suspek na kakasuhan ng DENR ng paglabag sa Republic Act 11038 o National Integrated Protected Areas System Act of 1992.

Ayon sa Republic Act No. 9147 o “An act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats,” na nag­kabisa noong Hulyo 30, 2001, protektado ang mga baboy-ramo at ba­wal itong hulihin. Kabilang din ito sa listahan ng mga endangered species sa Pilipinas. (Ronilo Dagos)