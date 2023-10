20% discount sa purdoy na jobseeker hinirit

Naghain si Senador Lito Lapid ng isang panukala na naglalayong bigyan ng diskwento sa mga indigent job seekers sa gitna ng malawakang kawalan ng trabaho sa bansa.

Sa Senate Bill No. 2382 o Indigent Job Applicants Discount Act, bibigyan ng 20% discount ang mga mahihirap na aplikante sa binabayarang fees at charges sa ilang government certificates at clearances, gaya ng NBI, police clearance, school clearance o transcript of records, medical, marriage at birth certifi-cates.

“Nais po nating bigyan ng patas na oportunidad ang ating mga naghihikahos na kababayan para ma-da­ling makahanap ng trabaho. Pero hindi mangyayari ito kung papasanin pa nila ang nagtataasang singil ng mga ahensiya ng ating pamahalaan bilang bayad sa mga certificates, clearances at iba pa,” sabi ni Lapid.

Naniniwala ang senador na mahahango sa kahirapan ang isang pamilya kung may trabaho ang sinu-mang miyembro nito. Nakatutulong din ang trabaho para sa poverty reduction at sustainable economic and social development. (Dindo Matining)