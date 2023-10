13 tigok sa nasunog na nightclub

NASA 13 bangkay na ang narekober ng mga awto­ridad matapos na sumiklabang mala-impiyernong sunog sa isang nightclub sa Murcia, Spain noong Linggo nang madaling-araw.

Ayon sa Murcia emergency services website, hindi pa matukoy ang dahilan ng sunog na tumupok sa Teatre venue sa southeastern city ng Murcia.

Sa ulat, ang nangyaring sunog sa Murcia ang pinakanakamamatay na sunog sa hanay ng nasabing mga establisimyento sa nakalipas na 33 taon. Naitala ang huling trahedya noong 1990 kung saan 43 katao ang namatay sa sunog na tumupok sa parehong istraktura sa northeastern Zaragoza.

Sa kasalukuyan ay patuloy ang search and rescue operation sa lugar.

Samantala, agad na nagpahayag ng kanyang pakikiramay si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez habang pinakikilos nito ang lahat ng ahensiya ng pamahalaan para sa paghahanap ng mga nawawala pang biktima.

“My love and solidarity with the victims and families of the tragic fire in a nightclub in Murcia. I have just conveyed to the president of the Murcia region all our support and collaboration,” ani Sanchez sa isang post sa X, na dating kilala bilang Twitter.