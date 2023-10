Suportado singing career ng anak: Lotlot, Monching nagsama para kay Diego

Na-feel good ang mga nakakakita kina Lotlot de Leon, Ramon Christopher (na mas kilala sa tawag na Monching) sa ‘OgieOke: The Concert’ noong Friday night sa Newport Performing Arts Theater.

Pumunta roon ang ex-couple para suportahan ang only son nila na si Diego Gutierrez dahil ito ang front act sa concert ni Ogie Alcasid.

Halos magkatabi rin sina Lotlot, Monching sa upuan at nasa pagitan lang nila ang ibang mga anak.

Si Lotlot ay kasama ang mister na si Fadi El Soury.

Sabi ng katabi naming nanood ng concert, “So nice to see na okey sila. At least para na rin sa mga anak nila, mas maganda na magkasundo sina Lotlot at Monching.”

Actually, ngayon naman ay nagagawa na ring magsama sa isang project nina Lotlot at Monching.

Mas maganda rin naman na kahit paano ay friends sila para na rin sa kanilang mga anak.

‘Yun na! (Jun Lalin)