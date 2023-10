Sangkaterbang chess tourney

HANDANG-HANDA na ang PH chess team na sasabak sa FIDE World Youth Chess Championships sa Nobyembre 12-24, 2023 sa Montesilvano, Italy.

Aalis ang Philippine chess squad sa Nobyembre 10.

Ito ay kinabibilangan nina FM Christian Gian Karlo Arca (boys 14), Charly Jhon Yamson (boys 14), Gabriel Usman (boys 14), NM Oscar Joseph Cantela (boys 16), FM Mark Jay Bacojo (boys 18), WNM Bonjoure Fille Suyamin (girls 14), Jirah Floravie Cutiyog (girls 14), Maureinn Lepaopao (girls 14), WNM Kaye Lalaine Regidor (girls 16) at WNM Franchesca Largo (girls 18).

Si WNM Venice Vicente ang aaktong delegation head habang bahagi naman ng coaching staff sina WIM Shania Mae Mendoza, NM Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr., Atty. Rodolfo Enrique Rivera at Ederwin Estavillo.

Nagpaabot naman ng tulong sa PH chess team si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham N. Tolentino na lumiham kina Italian Ambassador to Manila H. E. Marco Clemente at Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) President Dr. Giovanni Malago para ma-facilitate ang pag-apply ng kanilang Schengen visa.

***

Nakatakdang umalis sa bansa sina Kirsten Roque at Miguel Roque na ipinagmamalaki ng Angeles City, Pampanga na lalahok sa tinampukang The Rooky International Open sa Oktubre 20-23, 2023 sa Bangkok, Thailand na suportado ng Holy Family Academy sa Angeles City.

Sina Kirsten at Miguel ay nasa kandili ni school coach Nikko Ramos kung saan full support naman ang kanilang magulang na sina Vincent at Mildred Roque.

***

Tutulak na ang Mayor Valentino R. Patron 1st Non-Master FIDE Rapid chess tournament sa Oktubre 8, 2023 sa Sports Coliseum sa San Jose, Batangas.

Ayon kay Golden Mind Chess Club President Alexandro Osena ay kalahok sina Henrick Marillo Bolanos, John Kien Dapitan, King Alexander Osena, Ranniel Ralf Lugo, Seth Akio Dinglasan, Lyza Penaverde, Marco Viniel Penaverde at Ace Erwin Manalo.

Masisilayan din sina Nix Santi Reyes, Luis Mateo Osena, Bryce Bayani, Jared Osena, Delia Marie Penaverde at John Nataniel Collera.

***

Binabati natin si National Chess Federation of the Philippines Director Engr. Rey Urbiztondo at ng Rising Chess Unlimited na punong-abala sa mga grassroots chess tournament sa bansa partikular na ang nalalapit na 1st Governor Henry S. Oaminal sa Nobyembre 10-12 sa City Auditorium ng Ozamis City.

Ito ay tinampukang 7-in-1 Team Festival.

May individual event din, age group chess event, simultaneous chess exhibition at maging ang rapid at blitz event.