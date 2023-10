Ricky Davao adik sa Korean drama

Tulad ng maraming Pinoy, super fan din pala si Ricky Davao ng mga Korean drama at pelikula.

Katunayan, nakasabay ko siya sa panonood ng South Korean Film na bida si Song Kang-ho.

Si Song Kang-ho ay bumida sa pelikulang ‘Parasites’ na lumikha ng ingay sa buong mundo, ha!

At heto nga, ang ‘Cobweb’ naman ang pinagbibidahan niya, ngayon pa lang ay inaabangan na ng mga Pinoy fan.

Bakit nga ba tila baliw na baliw ang mga Pinoy sa mga K-dramang serye, pelikula?

“Unang-una puwedeng sabihin na addicted tayo sa mga K-pop, di ba? So, lalo na sa mga Korean films, songs. Actually hindi lang naman tayo, it’s all over the world. Palagay ko mahaba pa ang pagkakagusto natin sa kanila.

“And ako personally naka-relate talaga ako sa movie nila, ito ngang ‘Cobweb’ kasi nga, taga-pelikula rin ako, dahil ganun ang theme ng movie. At saka, nakita ko at na-experience ko ‘yung passion, ‘yung problema sa paggawa ng pelikula, problema ng mga artista, mga tsismis, at mga nangyayari sa shooting.

“I wish makagawa rin ako ng ganitong movie, na dark o black comedy. Very intelligent ang pagkakasulat, pagkakagawa,” sabi ni Ricky.

Anyway, bukod sa ‘Love Before Sunrise’ ay tutok din si Ricky sa rehearsals ng musical play na ‘Silver Lining’ na ipalalabas sa RCBC Theatre simula October 20.

“Maganda siya. All new songs, kaya medyo mahirap. At ninerbiyos ako sa mga batang singer, ha! Mga 17, 18 years old lang sila. Ang gagaling nila. Ako nga ang ninerbiyos sa kanila. Ibang klase ang bosesan nila!” kuwento pa ni Ricky.

Anyway, showing na sa October 4 ang ‘Cobweb’ at handog ito ng TBA Studios. (Dondon Sermino)