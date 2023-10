Revilla bill sa mga lolo, lola malapit nang maging batas

“Sobrang tayong nagagalak at nagpapasalamat sa pagkakapasa ng ating una at prayoridad na panukala na tinatawag na nga nila ngayon na Revilla bill. Ito ay patunay sa pagpapahalaga, pagmamahal at pagkalinga sa ating mga lolo at lola.”

Ito ang tuwang-tuwang pahayag ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. dahil hindi umano nasayang ang kaniyang pagsisikap makaraang pumasa sa Senado ang kauna-unahang panukulang batas na kanyang isinumite sa 19th Congress na mas kilala sa tawag na Revilla bill.

Sa botong 20-0-0, aprubado na sa ikatlo at huling pagbasa ang naturang panukalang batas na mag-aamiyenda sa Centenarian Act of 2016 na magkakaloob ng cash gift ng mas maaga sa mga senior citizen na may edad 80, 90 at 100 nitong nakaraang Lunes, September 25, nagkataon namang kaarawan mismo ng mambabatas.

Si Revilla mismo ang principal author at tumayong co-sponsor ng Senate Bill No. 2028 sa ilalim ng Committee Report No. 61 na naglalayong amiyendahan ang Republic Act No. 10868 o ang “Centenarian Act of 2016” upang maibigay ang monetary benefits sa mga senior citizen na may edad 80 at 90. Ito ang naging substitute bill sa kanyang SBN 21.

Sa ilalim ng Senate Bill 2028 o ang panukalang “Expanding the Coverage of the Centenarians Act”, ang mga senior citizen ay pagkakalooban ng P10,000 sa pagsapit sa edad na 80 anyos, P20,000 naman sa edad na 90 anyos, at P100,000 pagsapit sa edad na 100.

Nakapaloob din sa Revilla bill na hindi na kailangang maghintay pa na umabot sa edad na 100 para makuha ang naturang benepisyo mula sa gobyerno.

“Kapag tuluyan nang naisabatas itong ating panukala, hindi na lang ‘yong mga lolo at lola natin na aabot sa 100 years ang makakatanggap ng cash gift. Kahit ‘yong mga 80 years old at 90 years old ay makakatanggap na rin.” ani Revilla. “Nagkataon pang mismong birthday ko ito naaprubahan ng Senado, kaya ito ang pa-birthday natin sa kanila.”

“Masaya tayo sa development na ito kasi sa totoo lang, sa kasalukuyan, masyado nang matanda ang mga benepisyaryo bago pa nila matanggap at ma-enjoy ang ibinibigay ng gobyerno na monetary gift sa kanila. Yung iba nga e baka hindi na naiintindihan kung anuman yung natatanggap nila. Kaya intinulak talaga natin na ma-advance sana kahit papaano para ma-enjoy pa nila”

Binibigyang pugay naman ni Revilla sina Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairperson Senator Imee R. Marcos at Senate President Juan Miguel “Migz” F. Zubiri sa kanilang suporta at pagbibigay ng panahon para sa panukalang batas na ito at inaasahan nating sa susunod na taon na ang panaginip na ito ay maging isa nang ganap na katuparan.

Nakapag-pasa na ang Kamara ng counterpart bill at bubuuin na ang bicameral conference committee para pag-isahin ang kani-kaniyang bersyon. Matapos ito ay raratipikahan na lamang ang mapagkasunduan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, kasunod ang paglagda ng pangulo.