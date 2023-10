Regine, Jhong, Vhong nangabog sa concert ni Ogie

Kagaya ko, hindi rin expected ng mga nanood ng sold out concert ni Ogie Alcasid na ‘Ogieoke The Concert’ last Friday sa Newport Performing Arts Theater ang ginawang performance ng isa sa mga nag-guest na si Jhong Hilario.

Shookt ang mga tao at nakipagsabayan talaga sa biritan ng Air Supply medley of hit songs ng Makati City First District Councilor.

Maganda at mataas pala ang boses ni Jhong, chika ng mga katabi namin sa venue.

May ibubuga sa singing ang sample king ng ‘It’s Showtime’ ha! Keri niyang kumanta ng live kahit mahirap ‘yung songs.

Kahit na nga napa-wow ng actor-politician ang crowd, hindi pa rin pinalagpas ng audience na hindi makapag-sample ng kanyang signature dance moves si Jhong. Pinagbigyan naman ni Konsi ang fans, humataw-hataw ito sa stage at nagta-tumbling pa. Bongga!

Isa nga ito sa most applauded number ng concert.

Kung pang-concert level ang performance ni Jhong sa pagkanta, iba naman ang ginawa ni Vhong Navarro.

Hindi kumanta si Mr. Suave at sa halip ay nakipag-showdown siya kay Ogie sa dance floor. TikTok hit dance moves ang ipinakita ng dalawa sa audience.

Dalawa lang sina Vhong at Jhong sa maraming guest ni Ogie sa kanyang concert.

Siyempre ka-join sa mga nag-guest sa ‘OgieOke: The Concert’ ang wifey ng singer-songwriter, ang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez-Alcasid kaya sulit na sulit talaga ang ibinayad ng mga nanood.

Sigaw nga ng fans, sana ay may repeat daw ang concert ni Ogie at kasama pa rin sina Vhong, Jhong, Regine.

‘Yun na!