Ramon Ang nagdonate ng P500M para itayo mga iskul sa Tondo

SINO ang mag-aakalang batang Tondo pala ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas?

Siya si Ramon S. Ang, ang presidente at chief executive officer (CEO) ng San Miguel Corporation (SMC) na lumaki at nagkaisip sa noon ay magulong mundo ng Tondo.

Sa ika-133 anibersaryo ng SMC, hindi napigilan ng binansagang RSA ang mapaluha nang buksan niya ang pinakamalaking community center sa dating Smokey Mountain dumpsite noong Biyernes.

Aniya, parang sinuntok siya ng guilty feeling sa dibdib dahil nagkulang siya sa lugar na kinalakihan niya.

“Alam n’yo kanina pumunta ako rito. Malungkot po ako kasi naalala ko, sabi ko, ‘Naku, my God bakit ngayon lang ako bumalik sa lugar na ito?’ Kasi na-feel ko tuloy na parang nagkulang ako, na I should have come here earlier para tumulong sa ating mga kababayan,” saad niya.

Nagsinungaling pa nga raw siya kay Manila Mayor Honey Lacuna dahil gawa raw ng iniinom niyang gamot kaya medyo nagluha ang mata niya. Pero ang totoo, nalungkot siya dahil kay tagal niyang hindi tumuntong sa Tondo!

Kaya naman marami ang nagulat at natuwa nang on the spot, inanunsyo niya na magdo-donate siya ng P500 milyon para sa pagtatayo ng mas maraming eskuwelahan hindi lang sa Tondo kundi sa buong Maynila.

Sa katunayan, nagpahanap agad siya ng mga lupa kay Lacuna para pagtayuan ng mga school sa lungsod.

Sabi ni RSA, pasasalamat niya ito sa lugar kung saan siya lumaki. Hinikayat din niya ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya na magpursige at mag-aral nang mabuti.

Sabi niya pa, nagawa niya ito kaya magagawa rin ng mga batang ito na magsikap para magtagumpay sa buhay.