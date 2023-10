Ogie sobrang proud kay Richard

Nakaka-touch ang caption ni Ogie Alcasid sa picture nila ni Richard Gutierrez na kuha sa ABS-CBN Ball na ginanap noong Friday night sa Shangri-La Makati.

Sey ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid, “Had to have pic with bro that I am so proud of @richardgutz of #ironheart.”

Kaagad namang nag-comment si Richard sa post na ‘yon ni Ogie at sinabing, “Thank you my idol @ogiealcasid,” at sinamahan pa ng praying hands emoji.

Nang makausap namin si Richard ay sinabing sobra siyang touched sa post na ‘yon ni Ogie. Natuwa rin ang aktor na nag-plug pa ang singer-songwriter ng ‘The Iron Heart’ action-drama series niya.

“Ang bait talaga ni Kuya Ogie. The best!” sabi pa ni Richard.

At nang makatsikahan ko naman si Ogie ay sinabi niyang, “Awwwwww I am really very proud of Richard! Ang ganda rin ng show niya!”

Anyway, ngayong Monday na ang simula ng last two weeks ng ‘The Iron Heart’.

Bongga! (Jun Lalin)