Obiena binati ni Marcos

Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kay EJ Obiena matapos masungkit ang unang medalyang ginto ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Sa kanyang social media account, inihayag ng presidente ang kanyang pagbati sa nakamit na tagumpay ni Obiena kung saan winasak nito ang Asian Games record sa pole vault tungo sa pagkamit ng gold medal.

Pinuri rin ng presidente ang iba pang Pilipinong atleta dahil sa ipinakitang galing sa Taekwondo, Wushu at Tennis.

“Congratulations, EJ on clinching our first gold in men’s pole vault at the 19th Asian Games! Kudos as well to Patrick King Perez, Jones Inso, Gideon Padua, Clemente Tabu­gara Jr., Alex Eala, and Francis Casey Alcantara for their outstanding performances in Taekwondo, Wushu and Tennis!” anang pangulo.

Hangad din ng pa­ngulo ang tagumpay ng lahat ng atletang Pilipino na kalahok sa ginaganap na 19th Asian Games. (Aileen Taliping)