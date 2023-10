NU Lady Bulldogs dehins pinagpawisan kontra JRU

IBINAGSAK ni Nataszha Kaye Bombita ang mga impontanteng puntos sa tila hindi pinagpawisan na defending champion National U sa pagbomba sa Jose Rizal U, 25-11, 25-12, 25-11, upang pormal na tumuntong sa playoffs na walang bahid sa Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 Linggo sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Dinaig ng Lady Bulldogs ang Lady Bombers sa loob lamang ng 67 minutong paglalaro, na halos walang paghamon sa tatlong set para kumpletuhin ang 3-0 pagwawalis sa Pool A papasok sa playoffs sa Sabado.

Walong manlalaro ang umiskor na hindi bababa sa limang puntos sa atake ng NU sa pangunguna ni rookie Arah Ella Panique na may 10 puntos sa pitong hits, dalawang blocks at isang ace.

Nagdagdag ng tig-walong puntos sina Bombita at ang kasalukuyang SSL MVP na si Alyssa Solomon na kapwa may 7 attacks at 1 block.

Humugot din sila ng sapat na suporta mula kina Mhicaela Belen, Minierva Maaya at Myrtle Escanlar na may tig-anim na puntos habang tig-lima sina Aishat Bello at kapitan Erin May Pangilinan.

“Siyempre, hindi kami pwedeng maging complacent. Hindi kami pwedeng mag-relax going into the playoffs. Mas competitive na doon. Pataas nang pataas iyung level. Marami pa kaming dapat gawin, lalo na sa mga service lapses namin,” sabi ni coach Norman Miguel.

Walang manlalaro ang nakaabot ng double figures para sa JRU, na natapos na walang panalo sa Pool A . Tanging si Mary May Ruiz, na may limang puntos, ang nag-iisang bright spot para sa Lady Bombers na yumuko rin sa San Sebastian at UE sa 16-team SSL.

Binigo din ng NU ang San Sebastian College-Recoletos, 25-18, 25-15, 25-13, at University of the East, 25-15, 25-19, 25-15 para madala ang perpektong karta sa playoff na tampok ang unang dalawang koponan sa bawat pangkat.

(Lito Oredo)