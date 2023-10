Marcio Lassiter, mga tirador kailangang pumutok vs Qatar

Laro ngayong Lunes: (Hangzhou)

4:00pm – Pilipinas vs Qatar

KAILANGANG bumalik ang shooting touch nina Marcio Lassiter at ng mga tirador ng Gilas Pilipinas para malusutan ang Qatar sa playoff ng 19th Asian Games ngayong Lunes.

Dadaan sa knockout match ang Filipinos matapos ang 87-62 loss sa Jordan sa huling asignatura sa group phase noong Sabado.

No. 2 sa Group C ang Gilas (2-1), No. 3 sa Group D ang Qatar.

Kontra Jordanians, sina Justin Brownlee (24 points) at Scottie Thompson (11 points, 11 rebounds) lang ang nakapagsumite ng double digits.

Nagliyab ng 32 of 61 (52 percent) shooting ang Jordanians samantalang anemic na 24 of 72 (33 percent) lang ang Filipinos, nag-misfire ng 20 tira mula sa labas ng arc.

Natahimik ang long-range gunners ni coach Tim Cone tulad nina Lassiter, Calvin Oftana at Arvin Tolentino.

Sa first 20 minutes, 8 of 23 clip sa field lang ang kinaya ng Nationals. Combined 0/8 sina CJ Perez, Japeth Aguilar, Ange Kouame at Thompson sa opening period.

Naiwan ang Gilas 42-29 sa break, nag-rally sa third para dalawang beses ibuhol huli sa 52-52 sa sagasa ni Perez bago naubusan.

Wala nang naisagot ang Pinoys nang muling lumayo ang Jordan sa ikinasang 13-0 run mula dulo ng third tinawid sa bukana ng fourth. (Vladi Eduarte)