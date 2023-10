Kim Mangrobang, Raven Alcoseba mintis sa Asiad triathlon medalya

HANGZHOU, China – Dehins umubra sina Marion Kim Mangrobang at Raven Faith Alcoseba laban sa mga de-kalibreng oposisyon, sumablay sa podium ng 19th Asian Games women’s triathlon individual Sabado ng umaga sa Chun’an Jieshou Sports Centre Triathlon Course rito.

Nagpatak si reigning three-time SEA Games champion Mangrobang ng 2 oras, 13 minuto at 49 segundo upang lumanding lang sa pang-13 sa 2-lap, 1,500-meter swim, 6-lap, 40-kilometer bike, 4-lap 10km run 21-player race.

Mas mabilis ang clocking at mas mataas pa ang tinapos ng 24-anyos na Pinay triathlete na tubong Manila pero naninirahan na ng Sta. Rosa, Laguna, sa nakalipas na dalawang edisyon niyang sabak sa quadrennial continental sportsfest.

Ang mga ito ay ang 2:05:20 nang pumampito siya sa 2018 Jakarta-Palembang at 2:13:18 sa pang-siyam naman sa 2014 Inchon.

May isinumite naman si Asiad rookie Cebuana Alcoseba, 20, na 2:25:05 clocking para sa pang-17 pwesto sa 18 finishers sa pananatiling mailap ang medalya sa Team ‘Pinas na mga pinapadrinuhan ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Muling kinikpkip ni Yuko Takahashi ng Japan ang gintong medalya sa 2:01:04, mabagal lang sa oras niyang 1:59:29 noong 2018 Jakarta-Palembang Asiad.

Tinangay nina Chinese Xinyu Lin (2:01:30) at Yifan Yang (2:02:31) ng host country ang pilak at tanso, ayon sa pagkakasunod, sa kaganapang may tatlong nag-DNF (did not finish) at isa ang na-overlap.

Pang-10 si Fernando Jose ‘Fer’ Casares Tan (2:00:53) at pang-17 si Kim Andrew Remolino (2:07:47) sa 29 na mga kasali sa men’s side noong Biyernes.

Wala pang kahit na anong kulay na medalya ang mga bata ni Triathlon Association of the Philippines Tomas ‘Tom’ Carrasco, Jr. sapol nang maging medal event ang sports noong 2006 sa Doha.

(Ramil Cruz)