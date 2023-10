Kevin Quiambao paistar sa La Salle Green Archers

KUMAMADA ng double-double si last season Rookie of the Year Kevin Quiambao upang ibigay ang unang panalo kay coach Topex Robinson at sa De La Salle University Green Archers matapos patumbahin ang Far Eastern University Tamaraws sa iskor na 87-75, sa unang laro ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament, Linggo, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Marami mang mga minintis na tirada ang 22-anyos na 2023 PBA D-League Aspirants Cup MVP mula sa 5-of-18 shooting kabilang ang 1-of-8 sa three-point line at 3-of-7 sa free throw area, nakapagrehistro pa rin ng 14 puntos, 14 rebounds, tatlong assists at isang steal ang dating Gilas Pilipinas member.

“Happy kami na nagawa namin iyung pinapatakbong sistema, lalo na laging sinasabi ni coach na mag-focus at presence of mind lang sa laro,” pahayag ni Quiambao.

“First game pa lang ito, for sure, sabi nga ni coach marami pa kaming dapat matutunan, focus na kami sa Ateneo, tapos na itong laro na ito and I’ll say na job well done pa rin,” dagdag ng 6-foot-8 forward na nakatakdang harapin ang Ateneo sa darating na Miyerkoles.

Naitala ng La Salle ang pinakamalaking kalamangan nito sa 63-43 mula sa basket ni CJ Austria sa third quarter, subalit bahagyang tinapyas ito ng FEU sa 12 bago pumasok ng huling quarter sa 67-55.

Nagawa pang maibaba ito sa single-digit sa 69-60 mula sa tres ni LJ Gonzales sa 8:20 sa fourth period.

Ngunit muling rumatsada ang dating National University Nazareth high school titlist ng three-point play na sinudan ng basket at isang free throw ni Mike Phillips upang umangat sa 75-60.

Muling nagtangkang maghabol ng Tamaraws mula sa sunod-sunod na kamada nina Choclo Anonuevo, Xyrus Torres at Royce Alforque para ibaba sa 80-73 sa nalalabing 2:16 sa laro kasunod ng isang turnover ng La Salle.

Hindi man pumuntos ay naging kasangkapan si Quiambao sa magkasunod na assists kina Austria at Mike Phillips, habang sinundan ito ng jump shot ni Quiambao at lay-in ni Phillips upang umangat sa 87-73 sa nalalabing 27 segundo sa laro.

Naging balanse ang opensa ng La Salle nang manguna sa puntusan si Evan Nelle na kumana ng halos triple-double sna 15 points, 12 assists, walong boards at isang steal mula sa 4-of-10 shooting at 5-of-5 sa free throws.

Nag-ambag rin sina Phillips ng 13 points, 7 rebounds at 4 steals, habang si Austria ay may 12 points, 3 boards at 2 steals. (Gerard Arce)