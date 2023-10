Kathryn kinabog ibang star sa Kapamilya event

Wala pa rin talagang kakabog sa ABS-CBN Ball! Iyan ang komento ng libo-libong tumutok sa red carpet ng Forever Grateful Ball sa YouTube channel at iba pang platforms ng ABS-CBN at Metro.Style.

Sa rami ng naggagandahang gowns and looks ng star-studded night na iyon, tila kinabog silang lahat ni Kathryn Bernardo, ha!

Shookt ang lahat sa pagiging daring ni Kath. Kakaibang look ng aktres ang bumungad sa fans. Super daring ang gown niya kaya naman litaw na litaw ang kanyang kaseksihan.

Proud na proud si Daniel Padilla sa girlfriend at hinayaan niya itong mag-shine ng bonggang-bongga sa red carpet.

Na ‘wow mali’ nga ang mga nakatutok sa live streaming, akala nila absent muli si DJ at mag-isa lang ang ‘A Very Good Girl’ sa ball. Pero nagulat ang netizens nang biglang lumabas sa screen ang aktor at sinabayan na ang girlfriend niya sa pagrampa.

As usual, puring puri ng netizens ang pagiging gentleman ng aktor. May isang trending video na kuha rin sa event kung saan makikitang inaalalayan at pinauna ni Daniel si Kathryn na lumabas mula sa holding area nila para rumampa at makuhanan ng solo ng press photographers. May isang event coordinator na sinesenyasan ang aktor na sabayan na ang aktres sa pagrampa, nilapitan ito ni DJ at sinabing, “Sa kanya (Kath) lang ang liwanag.“ Bongga!

Bago pa man i-announce na si Kath ang Metro Best Dressed ng event, 10:00pm noong Sabado ay pinagpistahan na sa Instagram ang short film na pinalabas sa sariling IG account ng Asian Box Office Supertar. Nag effort at nag-shoot talaga ng video ang aktres para sa nasabing ball. Sa video, makikita ang before and after look ni Kathryn bago ito pumunta sa event. At may story ang video ha, hindi lang basta behind-the-scene ng pag-aayos sa kanya.

Komento ng fans, “Kathryn Bernardo and her team is SO CREATIVE TO THE HIGHEST LEVEL?!! KATHNIEL ENCHANTS TONIGTH.”

“Kaya naman palang mag-rebrand ng walang inaapakang mga tao at hindi nagbi-burn ng bridges. Sayang talaga yung isang aktres “

“This new @bernardokath is enchanting and sensual. It’s a coming of age Kathryn with still glimpses of her innocence. Loving it.”

Samantala, dahil sina Kathryn at Joshua Garcia ang tinanghal na Best Dressed, inulan ng papuri mula sa celebrities, fans and fashion designers ang social media accounts ni Mark Bumgarner na siyang gumawa ng pinag-uusapang gown ng Kapamilya Supertar.

May bonggang pasasalamat din at pa-trivia si Kath sa naging collaboration nila ng designer. Dapat pala ay si Mark din ang gagawa ng gown niya last year kaso cancelled ang event kaya nung inanunsiyo na tuloy ang ABS-CBN Ball this year ay agad niyang naisip na dapat si Bumgarner pa rin ang magbibihis sa kanya na natupad nga at may bonus pa dahil sa award na nakuha niya.

According to Mark, idea raw talaga ni Kath ‘yung ginawa niyang gown for her at bilib na bilib ito sa kakaibang fashion sense ng aktres, alam na alam din daw nito kung ano ang bagay na damit and look for herself. Winner ang collab nila ha! Congrats Kath and Mark at sa buong styling and glam team. (Ogie Narvaez Rodriguez)