Kahit may ‘raket’ sana: Family first! – Jose Mari Chan

Hindi maikakailang sa pagpasok pa lang ng ‘Ber’ months ay mabiling-mabili na sa mga TV guesting, events at kung ano-ano pang may kinalaman sa Christmas si Mr. Jose Mari Chan.

Patok nga kasi ang Christmas songs ni Joemari (mas gusto niyang itawag sa kanya).

Biniro nga namin siya dahil napakarami niyang ‘raket’ mula September 1 hanggang January 6 (Three Kings) dahil kahit ayaw niyang tinatawag siya na ‘Father of Philippine Christmas Songs’ ay talagang nakadikit na sa pangalan niya ang mahabang selebrasyon ng Pasko dito sa Pilipinas.

Aminado naman si Joemari na napakarami nga niyang commitments ngayon. Sa katunayan, sa Tree of Hope Lighting Ceremony event ng Valenzuela City na pinamumunuan ni Mayor Weslie T. Gachalian namin nainterbyu ang veteran singer-songwriter.

“Yes I agree na mahaba talaga ang Christmas dito sa atin. And yes, maraming mga nag-i-invite for events,” sabi niya, pero nilinaw na pamilya pa rin ang kanyang priority.

“Family first kaya dapat the other day may event din na kumukuha sa akin, pero birthday ng anak ko and we have a dinner kaya hindi ko tinanggap ‘yung event.

“Kailangan nasa birthday dinner ako ng anak ko.

“Dapat na family first pa rin!” pahayag ni Joemari.

Samantala, ang saya-saya sa pa-event ng Valenzuela City at tuwang-tuwa ang mga tagaroon na si Joemari ang special guest.

Sabi nga ni Mayor Weslie, “We’re so happy na available po si Mr. Jose Mari Chan for this event. Ang saya-saya po ng mga tao rito sa People’s Park!”

In fairness, Pasko na nga ang atmosphere sa Valenzuela City dahil sa event nilang iyon na dinaluhan ni Joemari.

“Marami pa po kaming mga event na magaganap na dapat abangan,” pahayag pa ni Mayor Weslie.

Samantala, mapapanood ang interview namin kay Joemari sa aming ‘Anything Goes’ online show sa Abante TeleTabloid ngayong Thursday, 4:00pm. (Jun Lalin)