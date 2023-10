Heaven Peralejo winner ng Best Actress sa Asian Academy

“STILL on cloud nine.”

ito lang ang nasabi ng young actress na si Heaven Peralejo nang manalo siyang Best Actress sa Asian Academy Creative Awards 2023 para sa pelikula na pinagbidahan nila ni Ian Veneracion na “Nananahimik Ang Gabi.”

Sabi niya,most unexpected victory ang nasabing award na dagdag niya ay napakaaga ring Christmas gift mula kay Lord.

“Never in my wildest dreams did I imagine this to be happening! I am truly so honored to have won the Country Winner for Best Actress in #NananahimikAngGabi and being nominated as the Philippine representative for the Asian Academy Awards,” dagdag pa niya.

Sobrang blessing din aniya dahil pinarangalan din ang kanilang pelikula bilang Best Screenplay at Best Picture.

“It’s an absolute dream come true, and I still can’t believe it. This will forever be in my heart,” wika pa ni Heaven.

Samantala, tinanghal namang Best Actor in a Leading Role si Arjo Atayde para sa performance niya sa crime-thriller series na “Cattleya Killer”.

Nanalo rin ang “Cattleya Killer” bilang Best Drama Series at Best Cinematography in the Philippines. (Issa Santiago)