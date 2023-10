Draymond Green sapol ng ankle injury

HINDI pa nagsisimula ang 2023-24 season ng Golden State, 1-down na agad ang Warriors.

Mula apat hanggang anim na linggong mawawala si veteran forward Draymond Green matapos abutin ng left ankle sprain, ayon sa ulat ni Marc Spears ng Andscape.

Nakuha raw ni Green ang injury noong isang linggo sa pickup game sa Chase Center.

“I dodged a bullet and learned that today by the way it’s reacting (positively),” lahad ni Green, 33, kay Spears. “Even with an MRI you don’t see the trend of it immediately. The swelling is down.”

Nawawala na ang pamamaga, pero gagarahe muna ang enforcer ni coach Steve Kerr.

Uumpisahan ng Warriors ang training camp sa Martes, bubuksan ang limang nakalinyang preseason games kontra Clippers sa October 7.

Sa October 24 (Oktubre 25 sa Maynila) sisindihan ng Golden State ang regular season laban sa Phoenix Suns.

Naka-73 games sa Warriors si Green noong nakaraang season, pumirma ng four-year, $100 million contract extension noong June.

(Vladi Eduarte)