‘Di raw mahilig: Sarah no show sa big party

Present ABS-CBN Ball 2023 ang ilang bigating celebrity couples.

Ilan nga sa mga celebrity couples na rumampa sa red carpet ay ang mag-dyowang sina Coco Martin at Julia Montes, Gerald Anderson at Julia Barretto, Ronnie Alonte at Loisa Andalio, Ria Atayde at Zanjoe Marudo, Charlie Dizon at Carlo Aquino, Jane Oineza at RK Bagatsing, Victoria City Mayor Javi Benitez at Sue Ramirez, Enzo Pineda at Michelle Vito, Elisse Joson at McCoy de Leon, at sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo na magkahiwalay pero magkasunod na rumampa.

Andun sina Sylvia Sanchez at ang asawa nitong si Art Atayde, mga mag-asawang sina Vice Ganda at Ion Perez, Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, Ogiel Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid, TJ Monterde at KZ Tandingan, Jericho Rosales at Kim Jones, at bagong kasal na sina Maja Salvador at Rambo Nuñez.

Speaking of bagong kasal, maraming umasa na makikita na si Maine Mendoza na rumarampa sa ABS-CBN Ball for the first time kasama ang kanyang mister na si Quezon City District 1 Congressman Arjo Atayde pero hindi nga sila present sa nasabing event.

Umasa rin ang Popsters na makikita nila si Sarah Geronimo kasama ang mister nito at dating Kapamilya na si Matteo Guidicelli sa nasabing event lalo pa’t nag-share si Sarah sa kanyang Instagram story ng pag-visit niya sa isang skin clinic.

Akala nila ay paghahanda sa ABS-CBN Ball ang pagbisita nito sa skin clinic.

Naku ha, napuyat pa nga ang ibang fans sa kahihintay.

“Good morning sa mga napuyat kakahintay kay Sarah G. kagabi sa ABS-CBN Ball! Hahaha,” sey ng isang Popster.

“Netizens are always looking for Sarah G. tuwing ball. Haha.

’Di ba nila alam na hindi talaga uma-attend si Sarah sa mga ganyan haha. Isang beses lang nung sinama siya ni Matteo. Kahit nga awarding bihira lang magpunta ’yun eh.”

Noong 2018 pa nga huling um-attend ng ABS-CBN Ball si Sarah at ’yun lang din ang ball event ng Kapamilya na dinaluhan niya.

‘Yun na!