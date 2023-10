Darwin Laylo, PH squad pinisak Korea sa Asiad

TUMULAK ng panalo si Grandmaster Darwin Laylo upang tulungan ang Pilipinas na pisakin ang Korea, 3-1, sa 19th Asian Games men’s team chess competition na nilaro sa Hangzhou Qi-Yuan (Zhili) sa China kahapon.

Ipinagpag ni Olympiad veteran Laylo si Kyungseok Lee sa board 3 habang tinalo ni IM Jan Emmanuel Garcia si Hongjin Ahn sa board 4 para sa Philippine chess team na nakabangon mula sa pagkadapa sa first round kontra super team China.

Kasalo ang Team Philippines sa four-way tie sa sixth place tangan ang two match points habang solo sa tuktok ng team standings ang Iran na may four match points sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Nakipaghatian ng puntos sina IM Paulo Bersamina at GM John Paul Gomez kina Junhyeok Lee at Se Hyun Kwon sa board 1 at 2, ayon sa pagkakasunod.

Makakalaban ng tropa ni Laylo sa round 3 ang Mongolia na kinalos ang Hong Kong, 4-0.

Sa women’s division, nakatabla ang grupo ni Pinay WGM Janelle Mae Frayna sa No. 7 seed Uzbekista kaya naman nakalikom lang sila ng one match point.

Natalo ang women’s team kontra India sa round 1.

(Elech Dawa)