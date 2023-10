Daniel photographer ng GF

Tamang-tama ang pagbalik ni Daniel Padilla sa Pilipinas at naka-attend siya sa ABS-CBN Ball noong Saturday night.

Galing kasi siya sa Spain kung saan nagkaroon sila ng endorsement shoot sa Daramezas vineyard sa Madrid.

Ito nga rin ang rason kaya hindi siya nakadalo sa premiere night ng movie ng girlfriend niyang si Kathryn Bernardo.

Pero standout si Daniel sa Kapamilya event at solo muna siyang rumampa na nakasuot ng kimono.

Bet na bet ng netizens ang pagsuot niya ng kimono na kakaiba sa usual na suot ng mga kalalakihan sa nasabing ball.

“Daniel Padilla is such a trendsetter and he has proven it over the years. Who would have thought of a kimono in a ball? Very unique and a cool take of an overall outfit for this kind of event. I’m not even a fan but I can say no one comes close,” sey ng isang netizen.

Bet din ng netizens ang pagiging photographer ni Daniel kay Kathryn habang nasa ball.

Una na nga riyan ang pag-picture niya sa kanyang girlfriend kasama si Dolly de Leon nang magkita ang dalawa sa red carpet.

Sumunod naman ang pag-picture niya kay Kathryn kasama ang mga personalities ng ABS-CBN Integrated News na sina Zen Hernandez, RG Cruz, at Karen Davila.

Nahiya pa nga si Jeff Canoy dahil si Daniel pa ang nag-picture sa mga kasamahan niya.

Well, super love at proud talaga si Daniel kay Kathryn kaya gustong-gusto niyang maging ‘photographer’ ng girlfriend.

Bonggels! (Byx Almacen)