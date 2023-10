Dalagita todas, driver sugatan sa araro ng van

PATAY ang isang dalagitang backrider samantalang sugatan ang driver nito nang banggain ng kasunod na van ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Lucena City noong Sabado nang gabi.

Ayon sa Lucena City police, dead on the spot ang dalagita samantalang walang malay na isinugod sa ospital ang driver, matapos silang magtamo ng mga grabeng pinsala sa ulo at katawan.

Lumitaw sa imbestigasyon ng pulisya na magkasunod na tumatakbo sa Lucena diversion road ang motorsiklo ng mga biktima at ang Nissa Urvan na minamaneho ni Paul John Catapangan nang huminto umano ang motorsiklo ng mga biktima bandang alas 6:30 nang gabi.

Hindi agad ito napansin ni Catapangan at naararo ang dalawa sa hulihan.

Tumilapon ang dalawang biktima sa sementadong kalsada na agad ikinasawi ng dalagita.

Kapwa wala umanong suot na helmet ang mga ito nang mangyari ang insidente.

Sumuko naman sa pulisya si Catapangan na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries and damage to properties.

Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng dalawang biktima. (Ronilo Dagos)