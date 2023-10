CSB liyamado sa three-peat

NAKITAAN ng kahandaan ang College of Saint Benilde Lady Blazers sa asam nilang three-peat sa darating na NCAA women’s volleyball sa Season 99 matapos hablutin ang korona sa katatapos na 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge sa Paco Arena sa Maynila kamakailan.

Ipinagpag ng Lady Blazers ang Far Eastern University, 25-18, 25-19, 25-18 sa tatlong sets sa Game 2 ng kanilang best-of-three finals noong Biyernes ng hapon.

Nasiyahan naman at maganda ang naging reaksiyon ni CSB assistant coach JP Martirez, ayon sa kanya madadala nila sa NCAA ang experience na nakuha sa nasabing liga na inorganisa ng Sports Vision.

“Every game here serves as part of an experience which we hope to add to our arsenal and bring into our next games in the NCAA. It just turned out that it resulted in a championship,” saad ni Martirez.

Nahirang na Finals Most Valuable Player at Best Opposite Spiker si Jhasmine Gayle Pascual habang ang kakamping sina Jade Gentapa at Zamantha Nolasco ang Best Outside Spiker at Best Middle Blocker, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)