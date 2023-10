Coco, Julia mistulang bagong kasal sa ABS-CBN Ball

Para sa mga CocoJul fan, ‘Couple of the Night’ ang mga idol nilang sina Coco Martin, Julia Montes, sa katatapos lang na ABS-CBN Ball.

Taglay nga raw ng dalawa ang lahat ng kailangan para manalo ng ganung award.

Keri nga raw makipagpukpukan nina Coco-Julia sa mga magjojowa ring sina Kathryn Bernardo-Daniel Padilla, Judy Ann Santos-Ryan Agoncillo, Catriona Gray-Sam Milby, Jane Oineza-RK Bagatsing, Loisa Andalio-Ronnie Alonte, Charlie Dizon-Carlo Aquino, at sa mga pinaghihinalaan na ring magjowa na sina Belle Mariano-Donny Pangilinan, Alexa Ilacad-KD Estrada, Francine Diaz-Seth Fedelin.

Anyway, grabeng kilig, at buhay na buhay ang dugo ng mga fan ng dalawa, na sa pagpasok pa lang sa venue, magka-holding hands na, at talaga namang hindi mawala ang tingin nila sa isa’t isa.

Lantarang lambingan nga ang masisilip mo sa kanila, na super proud sa moment na `yon, na yes, sila ang magka-date.

Sabi nga, ibang klase ang relasyon nina Coco, Julia, na umabot na raw nang mahigit labingdalawang taon, ah!

Super nakakakilig nga ang dalawa, na kabog pa ang mga batang love team kung magpakita ng lambingan.

“Beautiful couple. Grabe at 12 years na sila. Nakakakilig.”

“Good looking couple. Couple of the night sila.”

“CocoJul, the best couple ng ABS-CBN Ball.”

“Nakakakilig, ang sarap ulit-ulitin ng video na magka-holding hands sila.”

“Napaka-powerful ng presence nilang dalawa, ha! Ramdam mo ang pagmamahal.”

Anyway, kapansin-pansin din na habang tumatagal ay hindi na rin nakikita ang agwat ng edad nila, ha! Mahusay raw mag-alaga si Julia, dahil kahit pagod si Coco sa trabaho, nagmumukha itong bata, ha!

Sumasabay nga ang pagiging fresh, pogi ni Coco, sa kagandahan ni Julia, oh!

At tanong o hirit pa ng mga fan, sana ay makita na rin nila na magka-holding hands ang dalawa, na kulay puti na gown naman ang suot ni Julia, at naka-tuxedo naman si Coco, ha!

Meaning, naka-wedding gown si Julia habang hawak ni Coco ang kanyang kamay papasok sa wedding reception. Ganun na ganun daw kasi ang dating ng mga ngiti ng dalawa, at lalo na ang hawakan ng kamay nila, ha!

Oh, bongga, ha! (Dondon Sermino)