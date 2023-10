Bet gayahin si Elijah Canlas: Louise Abuel game sa hubaran, lampungan sa kapwa lalaki

Naobliga si Louise Abuel na mag-workout dahil sa mga idol niyang sina Richard Gutierrez, Christian Vazquez, Jake Cuenca.

Sa taping nga raw kasi nila, nakikita niya na madalas mag-workout ang mga ito, at ginagaya nga raw niya ang tatlo.

“Pero malayo pa ang lalakbayin ko para ma-achieve ang ganung katawan,” sabi ni Louise.

Naengganyo rin si Louise na pasukin ang action, dahil na-inspire nga siya sa serye nilang ‘The Iron Heart’ na siyanga pala ay dalawang linggo na lang mapapanood sa ere.

“Yes, na-encourage talaga ako na mag-action. Ang drama naman, nandiyan lang ‘yan, kasi nasimulan ko na. Gusto kong i-try lahat. Nakapag-comedy na rin ako sa sitcom, eh!

“Gusto ko out of the box na rin. Mga bagay na hindi ko pa nagagawa!” sabi ni Louise.

Anyway, isa pa sa idol ni Louise ay si Elijah Canlas, na matapang ngang tumanggap ng mga role. Naghubo, nakipag-love scene na rin si Elijah, at keri ba ni Louise `yon?

“Yes, willing akong gawin, if ever na may offer!

“Butt exposure, yes! To be honest, idol ko talaga si Elijah! Sa ‘Edward’ pa lang na ginawa namin, bumilib na ako sa kanya.”

So, kakayanin din niyang makipaglampungan sa kapwa lalaki, tulad ng ‘Game Boys’ nina Elijah at Kokoy de Santos?

“For acting, maybe yes! Eversince gusto ko talagang maging actor. Kung kailangan sa role, yes I’ll do it!” sagot ni Louise.

At yes, gusto niyang makatrabaho si Elijah. Lalo na sina Zaijian Jaranilla, Mutya Orquia, Xyriel Manabat, na nakasama raw niya noong walong taon pa lang siya.

Well, abangan ang mga ganap sa buhay ni Louise! (Dondon Sermino)