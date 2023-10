Bagyong Jenny lumakas 11 probinsya puntirya

Isa nang Severe Tropical Storm si ‘Jenny’ habang kumikilos ito pakanluran-hilagang-kanluran at pinupuntirya ang 11 probinsya sa bansa, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Tinukoy ng Pagasa ang mainland Cagayan, Isabela, at Quezon kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar na magsisimulang makaranas ng pag-ulan ngayong araw hanggang sa susunod na 72 oras.

Sa weather bulletin ng ahensya, naispatan ang sentro ni Jenny sa layong 790 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, habang nagdadala ito ng maximum sustained winds na 95 kilometers per hour (kph) at pagbugsong aabot sa 115 kph sa a bilis na 15 kph.

Anila, nagsimula nang makaranas ng malakas na hangin ang ilang lugar sa hilagang Luzon kagabi.

Palalakasin di nito ang habagat sa susunod na tatlong araw at magdudulot ng panaka-nakang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao.

Maaari rin anilang dumaan si Jenny sa pagitan ng Batanes at katimugang bahagi ng Taiwan sa Miyerkules ng gabi.

“Jenny is forecast to intensify throughout the forecast period steadily and may reach typhoon category tomorrow (October 2). This tropical cyclone could attain its peak intensity of 150 kph by Tuesday, ” dagdag ng Pagasa. (Dolly Cabreza)