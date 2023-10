‘Bagong Pilipinas’ sa CamSur

Noong nakaraang September 23, araw ng Sabado ay masayang masaya po kaming mga Camarinenses dahil muling bumisita si Pangulong Marcos upang manguna ang aming probinsya sa sabayang paglulunsad ng maganda niyang programa na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF) caravan.

Ani ng Pangulo, “Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin ng pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino … Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap: isang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.”

Sa pamamagitan ng Memorandum Circular (MC) No. 24 (s. 2023), opisyal na inilunsad ng pamahalaan ang “Bagong Pilipinas” bilang pangkalahatang tema sa pamamalakad at pamumuno ng ating gobyerno, kung saan ang pamahalaan natin mismo ang syang lumalapit sa taongbayan.

Itinampok ng caravan na ito noong Sept. 23 ang mga flagship government program gaya ng “Kadiwa ng Pangulo,” Passport on Wheels, Driver’s License registration/assistance, National ID, Pag-IBIG Fund, National Bureau of Investigation (NBI) at police clearance applications.

Kasabay na inilunsad din sa ibang bahagi ng bansa itong BPSF dalawang Sabado ang nakaraan.

Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad sa Visayas contingent sa Visayas State University campus sa Tolosa, Leyte, habang si Ilocos Norte Rep. Ferdinand Alexander “Sandro” Araneta Marcos III ang naroon naman sa BPSF caravan sa Luzon na ginanap sa Mariano Marcos University campus sa Laoag City. Si Special Assistant to the President Anton Lagdameo naman ay namuno sa paglulunsad ng BPSF sa Poblacion Monkayo, Davao de Oro.

Itong muling pagbisita ni Pangulong Marcos sa amin ay talaga namang masasabi nating ‘local history.’ Bakit nga ba? Kasi ang unang presidente na bumisita sa Rinconada o fifth district ng aming probinsiya ay 55 taon na ang nakakaraan. Si Pangulong Marcos Sr. pa po ito.

Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr. “Alam niyo po pinapaalala po sa akin na noong 1965 napunta na pala dito ang aking ama at bumisita sa inyo habang nagkakampanya siya noon para maging presidente. At bumalik siya noong 1968 para gawing city ang Iriga. Mula noon, wala nang dumating na pangulo. Kaya’t Marcos lang ang bumibisita sa inyo na Pangulo. (Dahil) malapit kayo sa puso namin. Kaya naman nandito na naman po kami.”

Matatandaang noong Marso unang bumisita ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paglulunsad ng high-rise housing project ng Pambansang Pabahay Para sa Pilipino (4PH) Program, na kaakibat ang aming provincial government. Binuksan din ni Ginoong Marcos sa capital town na Pili ang unang ‘Kadiwa ng Pangulo’ store sa Bicol sa ilalim ng administrasyong Marcos.

Kaalinsabay nito ang pagbisita niya sa P230-million Sustainable Agriculture and Fishery Enterprises (SAFE) Innovation Hub, isang coconut processing at marketing center sa Barangay San Jose sa Pili para sa coconut products at by-products.

At isa pang dahilan kung bakit history talaga ang bawat pagbisita ni Pangulong Marcos sa amin, ito ay dahil sa dinami-dami ng probinsya sa Pilipinas, eh ang CamSur ang napili niya upang dito nya mismo ilunsad ang napakagandang programang BPSF.

Sa programang ito, pinapakita talaga ng gobyerno ni Pangulong Marcos na kaniyang inihahatid ang gobyerno sa mga mamamayan, at hindi ang tao pa ang kailangan lumapit sa gobyerno. Ito na talaga ang ibig sabihin ng ‘Bagong Pilipinas.’

Ayon naman kay Speaker Martin, na isa sa mga principal organizers ng BPSF, na itong pinakamalaking service caravan ay naglalayong maihatid ang mahigit 60 government services sa 82 lalawigan sa buong Pilipinas.

Kasabay ng paglulunsad ng BPSF, namigay ng bigas ang ating Pangulo sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa bayan ng Nabua.

Bukod sa Serbisyo Fair, namahagi rin ng tulong si Pangulong Marcos sa mga magsasaka ng CamSur. Ang Department of Agriculture (DA), Philippine Coconut Authority (PCA), PHilMec o ang Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization, at National Dairy Authority (NDA) ay namigay ng mga traktora, harvester, hauling truck at iba pang farm machineries at equipment.

Para naman sa mga mangingisda ng CamSur, ang Bureau of Fishery and Aquatic Resources (BFAR) ay namahagi ng fish cage packages at motorized bancas. Ang Department of Health (DOH) ay namigay ng wheelchairs sa mga disabled senior citizens at sa iba pang may malubhang karamdaman.

Tunay talagang walang iwanan sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kaya’t masayang masaya kami dahil kabilang ang aming probinsya sa pinaglunsadan ng BPSF.

Maraming maraming salamat Pangulong Marcos sa pagpili sa CamSur sa paglunsad ng napakaganda mong programa na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Out of 81 provinces natin ay pinili po niyo na bisitahin na personal ang mahal naming probinsya . Maraming salamat po na palagi ninyong nasa isip at puso ang CamSur.

Kami rin po ay nagpapasalamat sa pagdalo nina Labor Secretary Benny Laguesma, Trade Secretary Fred Pascual, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, Transportation Secretary Jimmy Bautista, Communications Secretary Cheloy Velicaria-Garafil at CHED Chairman Popoy De Vera na kasama ang ating Pangulo.

Mula po sa mga mamamayan ng CamSur, kasama sina Rep. Migz, Rep. Hori, Rep. Brian at Gov. Luigi, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong pagmamahal sa aming Probinsiya. Dios Mabalos po mahal na Pangulo! -30-