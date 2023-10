Ayaw patalbog: Nadine trending pagrampa sa Paris Fashion Week

Hinding-hindi talaga magpapakabog ang followers ni Nadine Lustre, ha!

Trending ang aktres sa kanyang first time na pagrampa, pagdalo sa Paris Fashion Week.

Pasabog ang looks ni Nadine sa bawat daluhang runway show ng Spring/Summer 2024 Fashion Week.

Ka-join ng aktres ang bigwigs ng Vogue Philippines kaya visible siya sa mga significant activities ng one of the biggest fashion events in the world.

Trending nga ‘yung isang picture ni Nads na umapir siya sa Roger Vivier Press Day ‘Les Elements Vivier’ in Maison Vivier last Thursday.

Kapansin-pansin na tila magkapareho ang style and cut ng suot ni Nadine sa press event at ang pinanalong dress ni Kathryn Bernardo sa ABS-CBN Ball. Pero mas maganda raw ‘yung kay Kath dahil mayroon itong rhinestones, mas makinang, at mas fit sa kanya unlike kay Nadine na parang hindi raw flattering ang fit ng dress sa Viva actress.

Anyway, trending din si Nadine dahil sa nilabas na teaser ng pelikula niyang ‘Nokturno’ na dinirek ni Mikhail Red, same director ng 2022 Metro Manila Film Festival Box Office hit movie niyang ‘Deleter’.

Umaasa rin ang pelikulang ito na mapasama sa Official Entries ng 2023 MMFF.

Well… (Ogie Narvaez Rodriguez)