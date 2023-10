Ateneo No. 1 pa ring unibersidad sa Pilipinas

MULING hinirang ang Ateneo de Manila University (AdMU) bilang top university sa Pilipinas.

Ayon sa Times Higher Education’s (THE) World University Rankings 2024 na inilabas noong Setyembre 27, 2023, nangunguna pa rin ang AdMu sa iba pang unibersidad sa bansa batay sa limang criteria: teaching (29.5%), research environment (29%), research quality (30%), international outlook (7.5%)at industry (4%).

Samantala, kabilang pa rin ang University of the Philippines (UP), De La Salle University at Mapúa University sa mga nangungunang unibersidad sa Asya.

Swak naman sa 2024 QS World University Rankings ang UP, AdMU, De La Salle, UST at University of San Carlos sa Cebu.

Ito ang unang pagkakataon na napabilang sa top rankings ang UST matapos makakuha ng reporter status – o mga unibersidad na nagsumite ng kanilang data pero nabigong makapasa sa eligibility criteria para makatanggap ng mataas na ranggo sa 2023 list.

Samantala, ikinagalak ni AdMU president Fr. Roberto “Bobby” Yap ang nasabing pagkilala at iginiit na ‘The latest THE rankings is proof that our work in teaching, research, and social engagement is recognized here at home and abroad.’

“These rankings are only guideposts in our journey as a university. So today we celebrate, and let us make this piece of good news an additional source of inspiration as we continue to work to be a force for good in the world,” dagdag nito.

Kaugnay nito, nanatili sa No. 1 spot sa mga unibersidad sa mundo ang University of Oxford, sumunod ang Stanford University, Massachusetts Institute of Technology at Harvard University. (Issa Santiago)