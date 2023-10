Andrew E nawindang! Tsibug na itlog, gulay sa South Korea umabot ng P2K

VIRAL ang Facebook post ng Filipino rapper na si Andrew E nang makita niya ang resibo pagkatapos niyang mag-lunch sa Seoul, South Korea.

Aniya, itlog at konting gulay lang ang kinain niya pero umabot ng 46,000 ang halaga.

“46,000…!!! Egg lang at konting gulay…!!! Oh my gulay!!!”sabi ni Andrew E sa caption.

Ilang netizen naman ang nagsabi na wala pang P2,000 ang nakain ni Andrew E kapag kinonvert ang 46,000 won sa currency natin.

“Ok lang yan..wala pa namang P2K eh.. sana nag-enjoy ka rin Drew.”

“Magugulat po talaga ang mga tao kasi libo agad ang babayaran mo pero sa atin P2K plus yan.”

May nagsabi namang netizen na kahit wala pa itong P2,000 eh mahal pa rin kung tutuusin para sa presyo ng itlog.

“Mga P2K na rin po yan.. sir A.E. Grabeng itlog yan.. ano po yan motivational egg.”

‘P1,900 plus ilang tray na ng itlog yan boss.’ (Issa Santiago)