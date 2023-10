3 testigo ni Señor Aguila hawak na ng DSWD

Inilagay sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang tatlong batang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. (SBSI) na gusto gawing testigo ng kanilang lider na si Jey Rence Quilario o mas kilala sa tawag ng Señor Agila.

Ito ang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros dahil kailangan munang dumaan sa social preparation ng DSWD ang tatlo bago ito humarap sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.

“Tulad ng unang iniharap naming mga batang victim-survivor, ‘yong tatlong gustong idagdag nung mga lider ng kulto, kailangan dumaan muna sa social preparation ng DSWD,” pahayag ni Hontiveros sa panayam sa DZBB.

At habang isinasabak sa social prepa­ration ang tatlong bata, sinabi ng senador na nagdesisyon ang DSWD at Inter-Agency Council Against Traffickin­g (IACAT) ilagay na protective custody ng gobyerno ang mga pinagsusupetsahang biktima ng human trafficking.

“So pati po ‘yong tatlo pong sino-social preparation pa ng DSWD ay nasa protective custody na rin po ng DSWD. In fact, mayroon na rin po kaming kopya ng formal letter ng municipal DSWD ng Socorro, Surigao del Norte na talagang isinasapormal na hindi lamang ‘yong unang anim na aming kinupkop kasama ni Mayor Riza Timcang at ng municipal DSWD, kundi pati ‘yong tatlo,” saad ni Hontiveros. (Dindo Matining)