Zubiri pinalusaw spy fund ng mga mayor

Nais ni Senate President Juan Miguel Zubiri na baklasin ang confidential ng mga alkalde dahil posi-bleng mahaluan ito ng korapsyon o gamitin sa kalokohan.

Sinabi ito ni Zubiri dahil sa balak ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III na maghain ng panukalang batas upang ilimita ang confidential and intelligence fund (CIF) sa mga karapat-dapat na ahensiya ng gobyerno.

Aniya, hindi lang dapat ang mga ahensiya ng gobyerno ang mabokya sa confidential fund kundi dapat din pagbawalan ang mga local government unit (LGU).

“Actually maganda po ‘yan. Pero that can be controversial. What about the LGUs kasi kung tiningnan n’yo po ang LGUs, halos lahat ng LGUs may confidential fund. Tignan nyo mga cities lahat po yan may confidential funds. Lahat ng tao nakatutok lamang sa national agencies, what about LGUs. Malaki po ‘yan, silipin n’yo po ‘yan,” paglalahad ni Zubiri sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“‘Yan ang mahirap na bantayan. I think if you make, if you ask the DILG, tignan nyo po ang mga budget ng LGUs mga 90% po ay confidential funds. Kung isasama mo lahat ng LGUs. So maganda ‘yan for na-tional agencies, but if you come up with a law, I will suggest na isama ang LGUs,” giit ni Zubiri.

Hindi pa matiyak ng Senate Pre¬sident kung labag sa Local Government Code ang kanyang panukala kung saan may autonomy ang mga LGU.

“Pero to be fair, if you want to do that for government agencies, dapat kasama rin ang LGU kasi pera na rin ng taumbayan ‘yan,” paliwanag pa ni Zubiri.

Binanggit pa ni Zubiri na kung gagamitin lang sa ayuda ang confidential fund ng mga alkalde, dapat ay gawing line item na lamang ito sa kanilang budget upang makita ng taumbayan.

“Ngayon kasi ginagawa nila puro CIF na lang puwedeng maglagay ng kalokohan po doon,” ani Zubiri.