Xian nag-abroad: Kim solong rarampa sa ABS-CBN Ball

Solong rarampa ngayong gabi sa ABS-CBN Ball 2023 si Kim Chiu.

Wala kasi sa Pilipinas ang boyfriend niyang si Xian Lim dahil naimbitahan itong mag-motor sa Himalayas.

“Wala si Xian. Nasa India siya as of the moment. Nagmo-motor siya sa Himalayas. Pangarap niya ’yun, eh. May nag-invite sa kanya so ingat siya. Hindi ko naman first time na (walang escort). Parang 2012 magkasama kami. Ngayong 2023, ako lang mag-isa. Kaya ko naman siguro ito,” paliwanag niya nang makausap siya ng entertainment media sa naganap na mediacom ng Hairfix.

Imbes na malungkot ay mas nae-excite siyang makasama ang mga Kapamilya at kaibigan sa ball kaya todo raw niya itong pinaghahandaan.

Excited din si Kim sa pagsisimula ng kanyang pinakabagong series sa Prime Video, ang ‘Linlang’.

“I’m very excited na mapanood siya ng mga tao and sobra akong natuwa nung nabasa ko comments nung lumabas ang trailer namin.

“Kinabahan ako. Nagdasal talaga ako bago mag-alas-diyes ng umaga ng Sunday dahil hindi ko alam ano ’yung reaksyon ng mga tao.

“Nagulat din ako na positive ’yung mga response and they’re happy for my growth as an actor kaya kinilig talaga ako hindi ako nakatulog nun. Ang tagal ko nakatulog, nagbabasa lang ako ng comments, parang nasa cloud 9 lang ako.”

Makakasama niya sa series ang mga bigating artista sa pangunguna nina Paulo Avelino, JM de Guzman, at Maricel Soriano.

Aniya, dream come true raw para sa kanya ang masampal ng isang Maricel Soriano.

“Masasabi ko sa acting career ko nasampal na ako ng isang Maricel Soriano, so bucket list check.

”Nagso-sorry siya sa akin, sabi ko, ‘Hindi po, pangarap ko po ito bilang artista’.”

Rebelasyon ni Kim, masakit daw ang sampal ng Diamond Star pero thankful naman siya na kumpleto pa naman daw ang mga ngipin niya.

Bonggels!