Sanya naluha, inalala si Kuya Germs

In fairness kay Sanya Lopez, marunong tumanaw ng utang na loob, ha!

Imagine, kahit sikat, mayaman na siya ngayon, hindi pa rin niya kinakalimutan si German ‘Kuya Germs’ Moreno, ha!

Yes, si Kuya Germs kasi ang rason kung bakit nasa showbiz si Sanya ngayon.

At sa pagpirma niya ng panibagong kontrata sa Kapuso network, emotional nga si Sanya at inalala ang kanyang tatay-tatayan, na pitong taon na ngang wala sa mundo.

“Sobrang thank you po sa tiwalang binigay ninyo sa akin. Sobrang proud po ako at overwhelmed with happiness. Maraming salamat kay Tatay, Kuya Germs, kasi siya po ‘yung naging daan para makilala ninyo ako,” sabi ni Sanya.

At bongga ni Sanya, dahil Kapuso First Lady of Primetime na pala ang title niya, ha! At bongga talaga siya, dahil ang mga big boss talaga ng Siyete ang dumalo sa contract signing niya.

Meaning, ganun siya kaimportante, kalaking artista.

“For me po, hindi siya basta kontrata na pinirmahan lang. Reward po siya para sa akin. Simple lang naman akong tao na nangarap at kayo po ang naging daan para matupad ‘yon. Gagawin ko po ang best ko at mananatili po akong Kapuso,” sambit pa ni Sanya. (Dondon Sermino)