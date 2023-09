Sa ‘Highest Media Value’: Pia kinabog si Halle Bailey sa Milan Fashion Week

Kabogera talaga si Pia Wurtzbach, ha!

Aba, waging-wagi siya sa Milan Fashion Week, pagdating sa paghamig ng atensiyon o ‘yung tinatawag nilang media value.

Nakipagpukpukan nga kasi si Pia sa mga sikat na personalidad na dumalo sa Milan Fashion Week, sa ‘Highest Media Value’.

Base sa report, nanguna ang Enhypen, at sumunod si Pia Wurtzbach, at pangatlo ang Thai actor na si Win Metawin.

Ayon sa data from marketing agencies na Launchmetrics at WeArisma, humamig ang South Korean boy band Enhypen ng $7M in media impact value.

At kasunod nga si Pia Wurtzbach na may $3.4M in media value. At si Win Metawin with $2.9M.

Aba, kinabog pa nila si Halle Bailey na may $1.7M media value, ha!

Paano ba nangyayari ito? Ano ba ang MIV Launchmetrics?

“Media Impact Value™ is a proprietary algorithm created by Launchmetrics to measure and benchmark the impact of all media placements and mentions across different Voices in the Fashion, Luxury, and Beauty industries.”

So, rarampa ka lang, mag-outfit ka lang ng mga bonggang brand, at bongga ka na kapag napansin ka ng marami, ha! Mababanggit ang mga suot mo, lalo na ang pangalan mo sa kung saan-saang platform.

At ganun nga ang nangyari kay Pia, ha! Na bawat galaw niya, suot niya, look niya, inaabangan ng marami.

At heto nga ang tuwang-tuwang mensahe ng mga fan niya.

“Congratulations Queen P for generating one of the celebrities with the Highest Media Value at MFW. Lezz go for Paris Fashion Week.”

“So happy ang proud of you Queen P for garnering $3.4M MIV in the recent Milan Fashion Week. Second to Enhypen. Congrats to you and your team.”

“Wow kinaka-vogue mo na naman ang Universe, ha!”

Well, di ba nga, kung eksena lang ang pag-uusapan, hindi talaga nagpapatalbog ang mga Pinay.

Sa ngayon ay sa Paris Fashion Week naman umeeksena si Pia. Abangan ang kanyang mga ganap.