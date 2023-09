Rey Remogat, Warriors wagi agad kontra Growling Tigers

Mga laro ngayon

(SM Mall of Asia Arena)

9 am – DLSU vs FEU (W)

11 am – UP vs AdU (W)

2 pm – DLSU vs FEU (M)

4 pm – UP vs AdU (M)

Pasiklab si Rey Remogat ng all-around game para trangkuhan ang University of the East sa pagpapaamo kontra University of Santo Tomas, 80-70, sa pagbubukas ng 86th UAAP men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay Sabado ng hapon.

Tumagpas si Remogat ng game-high 21 points, 10 assists, at 3 steals na sumira sa pagsalubong Growling Tigers sa pagbabalik ni coach Pido Jarencio. May 5-of-13 shooting kasama ang perpektong 8-of-8 sa free throws si Remogat.

Kabalikat ni niya si Precious Momowei na may 17 markers, 15 boards, 4 blocks at 3 steals. Nag-init din si rookie Jack Cruz-Dumont sa iniskor na 16 at si Abdul Sawat na may 15.

Kontrolado ng host Recto-based hoopsters ang laro na kinakitaan nang paglayo hangggang 19 points. Dumikit ang Growling Tigers sa walo, pero isang minuto na lang ang nalalabi sa salpukan.

Sina Nic Cabanero at Christian Manaytay ang nagpumilit ikasa ang mga basketbolista ng Espana sa pamamagitan at at 18 at 15 pts., ayon sa pagakkasunod.

(Gerard Arce)