Pumirma ng kontrata sa Viva: Pops walang kupas

Excited si Pops Fernandez na muling makabalik sa management ng Viva at makagawa ulit ng pelikula at mas marami pang TV shows.

Sa contract signing niya as one the prestige talents ng Viva Artist Agency at press conference noong Biyernes ng hapon ay inamin ng Concert Queen na gusto niya ulit makagawa ng pelikula, pero ayaw na raw niya ‘yung masyadong heavy. Light movies ang gusto niyang gawin sa production outfit ni Boss Vic del Rosario.

Okey rin sa kanya ang comedy, suspense-horror, triller, o kahit may konting action wag lang daw heavy drama gaya ng last movie niya sa Viva Films na ‘Linlang’ with Richard Gomez at Joyce Jimenez.

Pero ang last movie na ginawa niya ay ang ‘ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh’ kasama sina Zsa Zsa Padilla at Ruston Padilla na pinalabas noong 2006 Metro Manila Film Festival.

Nangako naman sina Boss Vic and Veronique del Rosario-Corpus na aalagaan at bibigyan ng VAA ng magagandang projects ang nagbabalik nilang reyna.

Sa kasalukuyan ay humahataw sa ratings ang hino-host niyang ‘For The Love’ na isang romance anthology series na napapanood every Sunday sa TV5 na magkakaroon daw ng season 2. Wish nga ni Pops na sana ay makanta niya ng buo ang songs na ginagamit sa series. Bukod kasi sa pagho-host at pagbibigay ng advice ay kinakanta rin niya ang ilang linya ng kantang ginamit na episode theme song ng Viva and TV5 produced show.

Samantala, excited rin ang one and only concert queen sa kanyang 40th anniversary concert sa February 2024.

Kaya nga raw naisipan niyang mag-record at naglabas ulit ng bagong kanta na ‘Always Loved’ ay para may maihain siyang bago sa kanyang loyal followers at mapalapit siya sa new generation music lovers.

Isa si Pops sa sumulat ng kanta kasama sina Jeremy G, SAB, Trisha Denise and ABS-CBN Music director Jonathan Manalo, na siya ring producer ng kanta.

Ang bongga nga ng music video ng ‘Always Loved’ dahil kaka-release lang nito sa YouTube channel ng Star Music two days ago pero libo-libo na agad ang views.

Wala talagang kupas si Pops, ha!