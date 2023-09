‘Pinas, Rondae H.-Jefferson nagyapos bago nagsalpukan

NAKIPAGYAKAPAN muna si Rondae Hollis-Jefferson kina coach Tim Cone at Justin Brownlee ng Ginebra, at sa teammate niya dati sa TNT na si Calvin Oftana sa unang pagsasalubong sa Hangzhou.

Pagkatapos nu’n, galit-galit na.

Naglaglagan ang Jordan ni RHJ at Gilas Pilipinas nina Cone, Brownlee at Oftana sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium Sabado ng gabi taya ang outright ticket sa quarterfinals ng 19th Asian Games men’s basketball.

Ang matatalo, dadaan sa playoff para makausad.

Parehong 2-0 ang Jordan at Pilipinas sa Group C, pareho din nilang mga biniktima ang. Bahrain at Thailand.

Tinalo ni RHJ at TNT si Brownlee at Ginebra sa anim na laro ng PBA Governors Cup finals noong April. Mas malaking tambakan din ang nilistang panalo ng Jordan kumpara sa Gilas.

Dumayo pa ng China para sa rematch ang dalawang naturalized players.

“They’re gonna be tough,” ani Cone pagkatapos ng 87-72 win sa Thais. “What can you say? They blew this team (Thailand) out by 37 points, and we only beat them by what, 15 of whatever? So if you look at it that way, we don’t have much of a chance.”

Ang siniguro ng winningest coach ng PBA, palaban ang kanyang mga bataan na aayuda kay Brownlee sa pangunguna nina CJ Perez, Oftana, June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Ange Kouame.

Posibleng maging X-factor si Marcio Lassiter na petik-petik pa lang kung bumitaw sa long range. (Vladi Eduarte)