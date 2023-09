PBBM inaprub P12B ayuda sa mga rice farmer

Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pag­lalabas ng P12.7 bilyon para sa Rice Farmers Financial Assistance (RFFA) program ng administrasyon sa layunin na makatulong mga rice farmer na masustine ang kanilang produksyon sa gitna ng mga kinakaharap nilang problema sa pagsasaka.

“[This would] help them cope with the increasing cost of production and sustain their productivity even in the face of challenges like the coming El Niño [phenomenon],” paliwanag ni Pangulong Marcos.

Tinatayang 2.3 mil­yong small rice farmer beneficiaries ang nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture (RSBSA) sa huling tala noong June 30, 2023.

Bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng P5,000 financial assistance. Ang pondo sa ayuda ay kukunin sa sumobrang koleksyon ng taripa sa rice importation noong 2022 na nagkakahalaga ng P12.7 bilyon.

Kabilang sa mga benepisyaryo ng RFFA ay ang mga farm cooperatives associations (FCAs), irrigators associations (IAs), agrarian reform beneficiaries organizations (ARBOs), small water impounding systems associations (SWISAs), at iba pang farm groups.

Ang RFFA ay isang uri ng unconditional financial assistance para sa mga magsasakang nagbubungkal sa lupaing hindi lalagpas ng dalawang ektarya alinsunod sa Republic Act (RA) No. 11598, o ang Cash Assistance to Filipino Farmers Act of 2021.

Inaprubahan din ng pangulo ang paggamit ng P700 milyon mula sa excess tariff collections para sa “Palayamanan Plus” conditional cash transfer sa ilalim ng Household Crop Diversification Program.

Hangarin nito na matiyak na ang RSBSA-registered farmers, na nakalista rin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), “will enjoy food, nutrition, and income security.”

Tinatayang 78,000 benepisyaryo ang makakatanggap sa Palayamanan Plus conditional cash transfer ng P10,000 bawat isa. Ang dalawang financial assistance package­s ay pantukod sa Masagana Rice Industry Development Programs.