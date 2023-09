Nagbitiw na OTS chief ibabalik ni Enrile

Isiniwalat ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na gagawa siya ng paraan para maibalik sa puwesto si Office for Transportation Security (OTS) Administrator Ma.O Aplasca.

Sinabi ito ni Enrile dahil kilala niya si Aplasca na walang bahid ng korapsyon sa serbisyo publiko nito sa gobyerno.

“Kilala ko iyan si Aplasca. They better study his service record if there is any anomaly that was imputed to him,” giit ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News.

“Kung ako ang tatanungin, I will see to it that he remains in the public service,” pagtiyak pa nito.

Noong Setyembre 26, naghain ng courtesy resignation si Aplasca matapos magbanta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na iipitin niya ang panukalang budget ng OTS sa 2024 kung hindi magbibitiw ang pinuno dito.

Itinulak ni Romualdez ang pagpapatanggal kay Aplasca alinsunod sa prinsipyo ng command responsibility matapos maging viral sa social media ang isang babaeng screener sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na nilunok ang ninakaw na $300 ng pasaherong Chinese upang hindi masakote ng airport police.

“Hindi mo na mapipigil ‘yong mga kalokohan doon sa airport eh, matagal na iyan. Hindi lang panahon ni Aplasca,” wika ni Enrile.