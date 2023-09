Mga senador lakwatsa uli sa Europe

Isang grupo ng mga senador ang lilipad patungong Europe upang dumalo sa mga miting o conference.

Inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kasama siya sa tutungo ng United Kingdom at Spain para makipagpulong sa mga lider ng European Union.

“Meron po kaming official mission sa Great Britain and Spain, kamiting po natin ang EU leaders dahil naghahabol po kami ng free trade agreement with EU so talagang nagpufull court press kami,” paliwanag ni Zubiri sa isang radio interview.

Aniya, trabaho ito ng Department of Foreign Affairs (DFA) pero gusto lamang nilang makatulong para mapabilis ang free trade agreement ng Pilipinas sa mga bansa sa EU.

“Maganda po ito dahil right now, GSP lang po tayo. Tinatawag na, this is General Scheme of Pre­ferences. Ibig sabihin po niyan may ilang produkto lang, I think less than 100 products pagdating po sa export sa Europe pero ang gusto po natin free trade para sa ganon lahat po ng prutas natin, pinya, mangga, lahat ng saging, lahat ng iba’t ibang agricultural products, kape, pwede na natin madala sa Europa nang wala pong buwis o wala pong taripa,” paliwanag ni Zubiri.

Tiniyak naman ng Se­nate President na hindi sila maglalakwatsa sa kanilang pagpunta sa Europe habang nakabakasyon ang sesyon ng Senado.

“Hindi po ito bakasyon, meeting po namin ay halos every hour on those two to three days that we will be there,” diin ni Zubiri.