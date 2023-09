Marcos admin pinasigla ng IMF – Romualdez

INSPIRASYON para sa administrasyong Marcos ang positibong pagtingin ng International Monetary Fund (IMF) na maaaring bumilis ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas sa pangalawang quarter ng taon, ayon kay Speaker Martin Romualdez.

Sinabi ni Romualdez na magsisilbing motibasyon para sa mga opisyal ng pamahalaan na higit pang pag-ibayuhin ang pagtatrabaho upang mapasigla ang ekonomiya.

Nakipagpulong kamakailan si Romualdez sa IMF team na pinangunahan ni mission chief Jay Pereis na kung saan sinabi ng huli ang nakikita nitong mabilis na pagpabangon ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng global slowdown.

“This positive outlook from the IMF should serve as motivation for us all to redouble our efforts in revitalizing our economy. It is a reminder that our nation has the potential to rebound and emerge stronger from any adversity,” ayon kay Romuladez.

Bukod dito, sinabi ng Speaker na ang positibong pagtingin ng IMF sa bansa ay patunay lamang na maayos ang mga ipinatutupad na polisiya at reporma ng administrasyon Marcos. (Eralyn Prado)